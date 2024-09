Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nuvole domineranno il cielo, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con il 41% di nuvole sparse. Con il passare delle ore, si prevede un graduale abbassamento della temperatura, che raggiungerà i 12,1°C alle 03:00, mantenendosi su valori simili fino all’alba. L’umidità si manterrà attorno al 64%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle 07:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà l’80% entro le 09:00. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 17°C intorno alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra i 5 e i 8 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 50% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura massima di circa 20°C alle 13:00. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 40%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa risultare opprimente.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 14,8°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo indicano un miglioramento graduale, con un ritorno a condizioni più soleggiate. Domenica si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.4° perc. +11.4° Assenti 6.8 E max 5.9 Levante 63 % 1013 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +10.7° Assenti 6.7 NE max 7.5 Grecale 66 % 1013 hPa 7 nubi sparse +14.5° perc. +13.5° Assenti 5.1 NE max 5.8 Grecale 58 % 1013 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.1° Assenti 8.6 NO max 13.9 Maestrale 45 % 1014 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.1° Assenti 13.7 ONO max 16 Maestrale 40 % 1013 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +18.4° Assenti 12.6 NNO max 17.7 Maestrale 44 % 1014 hPa 19 poche nuvole +16.7° perc. +15.7° Assenti 6.8 NNO max 12.4 Maestrale 48 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° Assenti 5.3 NE max 9.1 Grecale 52 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.