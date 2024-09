Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno attorno ai 12,9°C e 12,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

Nella mattina, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevedono valori che raggiungeranno i 19°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 km/h e i 10 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Rozzano, con temperature che toccheranno i 22,8°C. Le condizioni di sereno favoriranno attività all’aperto, rendendo la giornata ideale per passeggiate o eventi all’aperto. Anche in questo frangente, il vento rimarrà leggero, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una bella vista notturna. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per godere delle ultime giornate estive. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve calo delle temperature. Tuttavia, per Domenica, gli amanti del bel tempo potranno approfittare di un clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.9° perc. +11.6° Assenti 5.4 NNO max 10.2 Maestrale 54 % 1016 hPa 3 poche nuvole +11.6° perc. +10.4° Assenti 6.7 O max 8 Ponente 59 % 1015 hPa 6 poche nuvole +11.6° perc. +10.5° Assenti 7.8 O max 13.3 Ponente 64 % 1014 hPa 9 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 9.8 O max 13.1 Ponente 47 % 1014 hPa 12 cielo sereno +21.7° perc. +20.9° Assenti 7.6 O max 8.2 Ponente 38 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 8 OSO max 8.5 Libeccio 39 % 1011 hPa 18 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 5.7 O max 6.9 Ponente 59 % 1012 hPa 21 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 5.7 NE max 11.3 Grecale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:29

