Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nella mattina.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C alle 07:00 e saliranno fino a 16,2°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 68% e il 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo di 19,2°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 15,4°C alle 19:00. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con il cielo che rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,8°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste opportunità, tenendo sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.5° perc. +11.8° Assenti 9.7 ENE max 20.2 Grecale 75 % 1020 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 10.9 NE max 22.3 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 7 ENE max 14.5 Grecale 73 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 3.2 E max 5.4 Levante 68 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 2 ESE max 4.9 Scirocco 54 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 5.9 E max 7.1 Levante 54 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 7 ENE max 8.4 Grecale 68 % 1023 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 7.7 E max 11.6 Levante 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

