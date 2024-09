Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i 20°C e una copertura nuvolosa del 97%. Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia si intensificheranno, mantenendo temperature simili e un alto tasso di umidità. La sera continuerà a essere segnata da piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 19,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si attesterà attorno al 71%. Le condizioni non cambieranno molto nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,1°C alle 02:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 20,4°C. Le prime piogge si faranno sentire intorno alle 10:00, con una leggera pioggia che porterà a una temperatura di 20,9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge diventeranno più consistenti, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con un’intensità che varierà, ma sempre mantenendo un alto livello di umidità, che arriverà fino al 91%. Le raffiche di vento si faranno più forti, raggiungendo i 23 km/h.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e fresco, con possibilità di ulteriori precipitazioni. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha programmi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 15.7 O max 20.1 Ponente 71 % 1014 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° prob. 23 % 12.4 O max 15.3 Ponente 66 % 1012 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 23 % 6.8 OSO max 10.9 Libeccio 61 % 1011 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 35 % 9.2 O max 13.2 Ponente 68 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.64 mm 13.8 SO max 18.5 Libeccio 83 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.31 mm 17.8 SO max 22.5 Libeccio 90 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.1° perc. +20.6° 0.32 mm 15.9 SO max 22.6 Libeccio 93 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.47 mm 22.5 SO max 30.4 Libeccio 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:13

