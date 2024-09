Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Sanremo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche sporadica pioggia nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,3°C e i 20,8°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1015 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La brezza sarà leggera, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 9,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 55%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 20,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza si intensificherà leggermente, con velocità che raggiungeranno i 24,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo una giornata luminosa e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si verificheranno cambiamenti nel meteo. A partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 19,5°C. Le precipitazioni saranno deboli, con un accumulo previsto di circa 0,13 mm. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che si ridurranno a 8 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 29% verso le 17:00.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di cieli sereni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,3°C. La brezza si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 11,5 km/h e i 17,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Sanremo indicano una giornata inizialmente serena, con un pomeriggio che porterà qualche pioggia leggera, seguita da un ritorno al sereno in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno gradevoli e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° prob. 1 % 29.2 OSO max 32.2 Libeccio 66 % 1006 hPa 3 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° prob. 11 % 26 O max 30.9 Ponente 59 % 1005 hPa 6 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° prob. 10 % 12.5 NE max 14.5 Grecale 59 % 1007 hPa 9 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 22.6 ENE max 24.4 Grecale 62 % 1009 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 17.7 E max 14.5 Levante 55 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19.1° 0.13 mm 8 SSE max 6.6 Scirocco 62 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.14 mm 4.4 O max 5.4 Ponente 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° prob. 10 % 11.9 NNE max 10.4 Grecale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:10

