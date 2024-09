Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse accompagnerà la giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti, moderati e provenienti da Nord-Est, contribuiranno a mantenere l’aria fresca e ventilata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C con una copertura nuvolosa che varierà dal 40% al 72%. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,1°C intorno alle 08:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 34% e il 53%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 6,1 km/h e i 20 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,3°C alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 39%, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni o poco nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si prospetta favorevole, con un clima che continuerà a essere piacevole anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 18 % 6.1 NE max 18 Grecale 86 % 1016 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 19 % 7.4 NE max 26.6 Grecale 84 % 1017 hPa 7 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 5 % 12.4 NNE max 33.7 Grecale 73 % 1018 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° prob. 17 % 20.2 NE max 30.2 Grecale 55 % 1018 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° prob. 15 % 19.1 NNE max 23.9 Grecale 53 % 1018 hPa 16 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 10 % 14.9 NNE max 23.5 Grecale 60 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 10 NE max 21.3 Grecale 77 % 1020 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 6.5 NE max 16.5 Grecale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.