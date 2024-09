Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Segrate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registreranno venti leggeri provenienti da est. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la mattina le temperature varieranno tra i 15°C e i 15,5°C, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 09:00. La probabilità di pioggia sarà alta, e l’umidità si manterrà sopra il 85%. I venti saranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge moderate che si intensificheranno, portando a accumuli di pioggia che potrebbero superare i 5 mm entro la fine della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 14,7°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 96%. Anche in questo frangente, i venti saranno prevalentemente orientati da est-nord-est, con intensità che varierà da leggera a moderata.

Con l’arrivo della sera, le piogge non daranno tregua, continuando a cadere con intensità leggera. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 97%. I venti, pur mantenendosi leggeri, potrebbero presentare raffiche più forti, specialmente nelle ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero migliorare solo nei giorni successivi, quando si attenderà un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 3 % 4.4 ESE max 5.5 Scirocco 88 % 1013 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 10 % 6.3 ENE max 11.2 Grecale 88 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 4 % 2.3 SE max 4 Scirocco 84 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.26 mm 3.6 E max 5.8 Levante 90 % 1012 hPa 13 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.26 mm 6 ENE max 11.5 Grecale 95 % 1011 hPa 16 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 1.28 mm 6.4 ENE max 15.5 Grecale 96 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.73 mm 4.8 ENE max 14 Grecale 97 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.98 mm 5.6 E max 25.2 Levante 97 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:07

