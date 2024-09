Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Segrate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,4°C della notte e i 22,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 16,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,2°C intorno alle 09:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 50%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h, rendendo la mattinata piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 22,9°C alle 12:00, con un cielo che si manterrà coperto. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità inizierà a risalire, raggiungendo il 55%. La velocità del vento sarà più sostenuta, con raffiche fino a 16,1 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera attesa intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno a 17,5°C, e l’umidità aumenterà fino al 73%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di cielo coperto e piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana più stabile e piacevole, con temperature che potrebbero superare i 25°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 7.3 ONO max 15.4 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 1 % 7.7 NO max 17.5 Maestrale 70 % 1017 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 1 % 4.5 ONO max 10.8 Maestrale 69 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 3.8 OSO max 4 Libeccio 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.4° Assenti 8.8 SE max 13.6 Scirocco 42 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.9° perc. +20.4° prob. 16 % 5.2 ESE max 15 Scirocco 55 % 1017 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.6° prob. 12 % 5 NE max 6.4 Grecale 63 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° prob. 7 % 7.2 NNE max 11 Grecale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.