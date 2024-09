Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Segrate per Sabato 28 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge moderate, che si intensificheranno nelle prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12°C e i 18°C durante la giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 37,9 km/h.

Nella notte, Segrate sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, con una percentuale che raggiungerà il 99%. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con valori che si aggireranno attorno al 46%. Il vento soffierà da est con una velocità di circa 7,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Si prevedono piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di pioggia sarà alta, superando il 70%. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 21,6 km/h da nord. A partire dalle 10:00, le piogge continueranno, ma si registreranno anche momenti di cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 15,2°C.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a migliorare. Le nubi si diraderanno e si passerà a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di 18,5°C intorno alle 15:00. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 10,4 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 58%.

La sera porterà finalmente un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12°C. Le condizioni meteo saranno stabili, con un vento che continuerà a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 10,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Segrate nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Domenica si prevede un cielo sereno e temperature in aumento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un consolidamento delle condizioni di bel tempo. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate che seguiranno a questo Sabato di pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.7° perc. +15.6° prob. 46 % 7.4 E max 13.8 Levante 88 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.31 mm 7.5 E max 15.6 Levante 88 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.3° perc. +13° 1.71 mm 18.5 NNO max 32 Maestrale 88 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.8° perc. +11.4° 2.03 mm 19.9 N max 41 Tramontana 90 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° prob. 70 % 8.1 NO max 13.3 Maestrale 71 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 9.4 O max 17.3 Ponente 58 % 1011 hPa 18 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 8.9 ONO max 21 Maestrale 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 11.2 NNO max 27.1 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.