Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a Sesto Fiorentino si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Infine, la sera porterà con sé un cielo nuovamente nuvoloso, con temperature in calo.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,3°C e 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che passerà dal 33% al 43%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, con direzione Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attestandosi intorno all’83%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 20,2°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 24,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori intorno al 3%. Il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra 5,9 km/h e 8,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 67% alle 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 24,6°C a 20,4°C. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,3°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con valori che toccheranno l’86%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino indicano una giornata di Sabato caratterizzata da temperature gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 7.5 NNE max 16.6 Grecale 84 % 1021 hPa 4 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 6.9 NE max 14.4 Grecale 87 % 1021 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 6.9 NNE max 14.8 Grecale 76 % 1021 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 8.9 NNE max 10.8 Grecale 55 % 1020 hPa 13 poche nuvole +24.6° perc. +24.4° Assenti 9.3 NNE max 8.9 Grecale 49 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 9.8 NNE max 14.9 Grecale 61 % 1019 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 7.2 NNE max 11.3 Grecale 77 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 5.4 NNE max 7.2 Grecale 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:09

