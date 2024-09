Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno anche nella mattinata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento dell’intensità delle precipitazioni. La situazione migliorerà leggermente nella serata, con un graduale diradamento delle nubi.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da un cielo coperto, con una temperatura di +23°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e ci sarà una probabilità di pioggia del 39%. Le precipitazioni si presenteranno come pioggia leggera, con accumuli minimi.

Durante la mattina, il tempo continuerà a essere instabile. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C e ci sarà una copertura nuvolosa totale. Le piogge leggere si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0.29mm. La probabilità di pioggia aumenterà, portando a un clima umido con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra 5 e 12 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +20°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno arrivare a 1.28mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’86%, creando un ambiente piuttosto umido e fresco. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 10-20 km/h.

Infine, nella sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, e la probabilità di pioggia diminuirà. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%. I venti si calmeranno, con velocità che scenderanno a 3-8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento, con temperature in aumento e un graduale diradamento delle nubi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.7° perc. +23.1° 0.12 mm 8.7 SO max 9.6 Libeccio 77 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.1 mm 6 OSO max 6.9 Libeccio 77 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23° perc. +23.4° prob. 23 % 9.4 SO max 12.7 Libeccio 76 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.2° perc. +24.5° prob. 34 % 8.7 SSE max 8.4 Scirocco 70 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +23.7° perc. +24° 0.29 mm 20.4 S max 19.6 Ostro 73 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +20.9° perc. +21.3° 1.28 mm 10.8 S max 10.1 Ostro 86 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 51 % 13.6 ESE max 20.4 Scirocco 75 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 25 % 3.3 NO max 4.4 Maestrale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:50

