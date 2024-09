Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e coperto. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà prevalentemente serena, con un incremento della temperatura fino a 21,7°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature stabili attorno ai 21,5°C. La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura.

Durante la notte, le condizioni meteo a Ventimiglia si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 73%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 12,2 km/h da Nord. L’umidità sarà al 62%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C alle 07:00 e i 21,7°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 5,8 km/h e 14,9 km/h, con direzione prevalentemente da Est. L’umidità, in questa fase, si manterrà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno fino a 8,5 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 68%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 20,9°C e la velocità del vento varierà tra 8,7 km/h e 9,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, creando un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo una giornata di Sabato prevalentemente coperta, si prevede un miglioramento per Domenica, con un ritorno a condizioni più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 12.2 N max 14 Tramontana 62 % 1020 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 11.8 N max 12.5 Tramontana 58 % 1020 hPa 6 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 10.2 N max 10 Tramontana 58 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 7.3 SE max 7.8 Scirocco 57 % 1021 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 14.9 ESE max 17.4 Scirocco 65 % 1020 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 8.5 ESE max 11.2 Scirocco 68 % 1019 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 5.5 NE max 8.3 Grecale 71 % 1020 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 9.2 N max 9 Tramontana 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.