Meteo Aosta, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Giovedì 31 Ottobre a Aosta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,4°C durante il pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest-Nord Ovest, con velocità di circa 3 km/h.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo una giornata soleggiata. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 47%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supererà i 2,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,4°C, mantenendo un cielo sereno con poche nuvole. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con un’umidità che si attesterà attorno al 49%. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento: il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà l’87% entro le 19:00. Le temperature scenderanno a 13,6°C e l’umidità aumenterà fino al 77%. I venti rimarranno leggeri, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una bassa probabilità di precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza autunnale della Valle d’Aosta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 3.2 ONO max 3.2 Maestrale 80 % 1027 hPa 5 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 2.7 O max 3 Ponente 79 % 1027 hPa 8 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 1.2 ONO max 2.1 Maestrale 66 % 1028 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 1.4 ENE max 1.6 Grecale 50 % 1026 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +19.4° Assenti 1.6 E max 1.6 Levante 49 % 1024 hPa 17 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 1.3 E max 1.3 Levante 73 % 1026 hPa 20 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° Assenti 2.7 ONO max 3.1 Maestrale 76 % 1027 hPa 23 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 3.7 OSO max 3.6 Libeccio 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.