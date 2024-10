Meteo Assemini, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Assemini si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 26°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-sud est, con intensità che raggiungerà i 33 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità rimarrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C intorno alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che scenderà al 71%. I venti si faranno sentire, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 19 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 26°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa il 47% entro le 17:00. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 33 km/h, rendendo la giornata ventosa.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando all’86%. I venti si calmeranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile aumento delle precipitazioni. Mercoledì e giovedì potrebbero portare condizioni più instabili, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.8° perc. +20° Assenti 9.9 SSE max 13.9 Scirocco 83 % 1018 hPa 5 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° Assenti 6.5 SSE max 7.6 Scirocco 82 % 1017 hPa 8 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° Assenti 15.1 SSE max 21.1 Scirocco 60 % 1018 hPa 11 poche nuvole +25.8° perc. +25.8° Assenti 23.2 SSE max 30.7 Scirocco 54 % 1017 hPa 14 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 23.5 SSE max 33.6 Scirocco 60 % 1016 hPa 17 nubi sparse +22.3° perc. +22.7° Assenti 17.1 S max 29.3 Ostro 81 % 1016 hPa 20 nubi sparse +21.2° perc. +21.6° Assenti 9.4 SSO max 13.1 Libeccio 86 % 1017 hPa 23 cielo coperto +20.9° perc. +21.2° Assenti 10.7 NNO max 19.8 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:40

