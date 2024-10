Meteo Asti, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Asti si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con una significativa probabilità di pioggia durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 19°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che scenderanno fino a 14°C. Le prime ore saranno caratterizzate da pioggia leggera, con accumuli che raggiungeranno i 0.31 mm. La probabilità di precipitazioni aumenterà, toccando il 47% alle 01:00. La situazione rimarrà simile fino alle 05:00, quando il cielo tornerà a essere coperto, ma senza ulteriori piogge.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 14°C a 17.8°C. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, raggiungendo un valore minimo del 3% intorno alle 12:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19.3°C alle 14:00. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14.7°C. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’86%. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, mantenendo il clima fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Asti indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di qualche raggio di sole, rendendo le giornate più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 47 % 7.9 NNE max 10.7 Grecale 88 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.12 mm 5.1 NNE max 7.7 Grecale 93 % 1009 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 17 % 4.6 N max 6.4 Tramontana 91 % 1008 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 10 % 8.1 NNE max 8.7 Grecale 81 % 1007 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.1 ENE max 4.5 Grecale 69 % 1006 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 5.1 ENE max 3.8 Grecale 67 % 1005 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.4 E max 4.3 Levante 82 % 1006 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 4 % 3.1 ENE max 3.3 Grecale 87 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 19:00

