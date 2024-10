Meteo Campobasso, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Campobasso si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di +12°C a un massimo di +19°C. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e gli 8 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Nord Est. L’umidità si manterrà su valori elevati, raggiungendo il 95% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Campobasso presenteranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa +19°C entro mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 57%. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 90%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +12°C. L’umidità raggiungerà il picco del 95%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge leggere. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere in ritardo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.8° perc. +11.2° Assenti 3.5 NO max 4.3 Maestrale 85 % 1025 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +11° Assenti 4.6 NNO max 5.1 Maestrale 91 % 1025 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° Assenti 4 N max 5 Tramontana 88 % 1026 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 7.6 NNE max 7.2 Grecale 64 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 7.9 NE max 5.8 Grecale 56 % 1024 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 7.5 NE max 7.1 Grecale 78 % 1024 hPa 19 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° Assenti 4.4 N max 4.6 Tramontana 95 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +11.4° Assenti 3.6 NNO max 4.1 Maestrale 96 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:57

