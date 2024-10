Meteo Castrovillari, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Castrovillari si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,3°C della notte e i 27°C nel pomeriggio. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole e mite.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà intorno al 74%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Il cielo si manterrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,7°C alle 07:00 e toccando i 26°C entro le 10:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 30% intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5,7 km/h e i 14,6 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che raggiungeranno il picco di 27°C alle 12:00 e leggermente in calo a 24,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 29%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 14 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno a 18,8°C alle 19:00 e si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C entro la notte. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà moderato, con velocità che varieranno tra i 9,6 km/h e i 10,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e brezze leggere. Tuttavia, si prevede un cambiamento nel corso della sera, con un aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, le previsioni del tempo suggeriscono un possibile mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una variabilità della copertura nuvolosa. Sarà quindi opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 6 O max 6.6 Ponente 74 % 1015 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 6.7 ONO max 7.4 Maestrale 70 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 5.7 O max 7.2 Ponente 56 % 1013 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 8.5 SO max 11.4 Libeccio 36 % 1012 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.4° Assenti 14.6 SO max 17 Libeccio 29 % 1010 hPa 15 poche nuvole +24.7° perc. +24.2° Assenti 13.7 OSO max 16.7 Libeccio 40 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 9.8 O max 13.1 Ponente 55 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.1 O max 13.1 Ponente 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:31

