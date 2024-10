Meteo Cuneo, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, oscillando tra il 77% e il 91% nel corso della giornata. Le condizioni di vento saranno piuttosto tranquille, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 10,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori a quelle reali, con valori che varieranno tra 9,9°C e 10,5°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest e nord-ovest, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà completamente coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo un massimo di 16,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità continuerà a essere alta, attorno al 62%, e il vento si manterrà debole, con una leggera brezza che non supererà i 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con un’umidità che potrà arrivare fino all’80%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con direzione prevalentemente nord-est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che potrà toccare il 88%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che la copertura nuvolosa persista, con temperature che si manterranno su valori moderati. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, per ora, gli abitanti di Cuneo dovranno prepararsi a una giornata grigia e fresca.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° Assenti 4.3 OSO max 4.6 Libeccio 79 % 1018 hPa 4 cielo coperto +11° perc. +10.2° Assenti 1.4 ONO max 1.8 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 1.4 NNE max 1.7 Grecale 77 % 1019 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 4.8 NE max 5.2 Grecale 64 % 1019 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 6 NE max 5.3 Grecale 63 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 3.6 N max 4.8 Tramontana 74 % 1017 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 2.1 ONO max 4 Maestrale 84 % 1018 hPa 22 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 2.6 SO max 3.9 Libeccio 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.