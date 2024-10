Meteo Empoli, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Empoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,5°C e i 18,9°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 21,9 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 82%. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura simile e una umidità che si manterrà attorno al 76%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18,2°C entro le ore 11:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno tra i 7,8 km/h e i 14,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una temperatura massima che toccherà i 18,9°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 51%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un comfort termico ottimale, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,5°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli le condizioni meteo, rendendo questo weekend particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 22 % 8.4 NE max 20.3 Grecale 76 % 1012 hPa 4 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 15 % 8.2 NE max 21.7 Grecale 76 % 1012 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 7 % 7.8 NE max 21.9 Grecale 72 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 12.8 NE max 17.9 Grecale 58 % 1013 hPa 13 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° prob. 15 % 13.2 ENE max 14.6 Grecale 52 % 1012 hPa 16 poche nuvole +17.5° perc. +16.9° prob. 7 % 9.5 NE max 14.1 Grecale 60 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 4 NE max 6 Grecale 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 3.7 NE max 4.2 Grecale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:44

