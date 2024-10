Meteo Figline Valdarno, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Figline Valdarno si troverà ad affrontare condizioni di meteo caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,3°C e i 19,1°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con percentuali che raggiungeranno il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno deboli, prevalentemente da direzione Ovest, con velocità che non supereranno i 8,7 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un aumento graduale previsto nelle prime ore del mattino. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 17,1°C entro le 8:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’80-90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,1°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, senza segni di schiarite. Anche in questo frangente, i venti continueranno a essere deboli, con intensità che varieranno tra 4 e 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15°C. La nuvolosità rimarrà alta, e i venti tenderanno a diminuire ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità continuerà a essere elevata, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Figline Valdarno indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto, temperature moderate e venti deboli. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una persistenza della nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 1.3 SSO max 3 Libeccio 80 % 1019 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 3.1 SSO max 3.5 Libeccio 83 % 1019 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 4.1 SSO max 6.2 Libeccio 80 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 6.6 OSO max 14.6 Libeccio 71 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 6.8 O max 12.7 Ponente 76 % 1019 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 4.6 O max 7.8 Ponente 85 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 2.2 ONO max 4.3 Maestrale 87 % 1020 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.9° Assenti 3.1 NNO max 3.5 Maestrale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:29

