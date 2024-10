Meteo Mariano Comense, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 93%. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, dove si prevedono piogge moderate e temperature che si attesteranno sui 12°C. Anche la sera non porterà miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere, mantenendo le temperature basse e una sensazione di fresco.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 14,4°C e una leggera brezza da est. La probabilità di pioggia sarà del 41%, ma già dalle 01:00 si registrerà pioggia leggera, con un aumento della copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 13,4°C entro le 05:00.

Nella mattina, le condizioni di maltempo si intensificheranno. Dalle 06:00 alle 12:00, si prevederanno piogge moderate, con temperature comprese tra 12,1°C e 12,5°C. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente bassa, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,4 km/h. Anche l’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé una continuazione delle piogge moderate, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 11,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Mariano Comense evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per tutta la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per ora è consigliabile prepararsi a una giornata piovosa e fresca.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 41 % 4.7 E max 11.3 Levante 89 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.27 mm 3.2 E max 10.4 Levante 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13° perc. +12.7° 1.69 mm 2.2 NNE max 11.1 Grecale 93 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.78 mm 3.3 NO max 7.9 Maestrale 90 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +12.5° perc. +12.2° 2.08 mm 9.5 NNO max 19 Maestrale 93 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +12.4° perc. +12.1° 2 mm 12.4 NNO max 28.1 Maestrale 92 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12° perc. +11.7° 1.51 mm 6.6 NO max 19.8 Maestrale 94 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +11.9° perc. +11.5° 0.57 mm 4.6 ONO max 8.5 Maestrale 93 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:54

