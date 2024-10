Meteo Mariano Comense, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre si prevede un cielo sereno con una temperatura di circa 10,9°C durante la notte e un’umidità del 75%. La mattina, la temperatura salirà fino a 17,9°C con umidità al 54% e poche nuvole. Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con una massima di 18,2°C e umidità al 55%. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa e una temperatura di 13,5°C. Sabato 12 Ottobre inizierà con pioggia leggera e temperature intorno ai 12,7°C, mentre Domenica 13 Ottobre continuerà con cieli coperti e temperature simili, mantenendo un’atmosfera umida e fresca.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si prevede un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 75%. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 16,4 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e la temperatura salirà fino a 17,9°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 5,6 km/h, mentre l’umidità scenderà al 54%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una temperatura massima di 18,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, e il vento si presenterà con una velocità di 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Infine, nella sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura scenderà a 13,5°C alle 21:00, con una velocità del vento di 6,4 km/h. L’umidità aumenterà fino all’82%, ma non si prevedono precipitazioni significative fino a tarda notte.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con pioggia leggera, con una temperatura di circa 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 44%. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h e l’umidità salirà fino all’83%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con un cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%. Non si prevedono miglioramenti significativi, con la possibilità di ulteriori precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che raggiungeranno i 17,6°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 60%. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, rendendo difficile pianificare attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno a 13,7°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà fino al 78%. Le condizioni di pioggia potrebbero persistere, rendendo il fine settimana piuttosto umido e fresco.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 98%, con una velocità del vento di 5,1 km/h. L’umidità si manterrà al 79%, creando un’atmosfera fresca e umida.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. Non si prevedono miglioramenti significativi, con la possibilità di ulteriori precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 18,5°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 52%. Le condizioni potrebbero migliorare leggermente, ma le nubi rimarranno predominanti.

Infine, nella sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa con temperature che scenderanno a 14,4°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h e l’umidità aumenterà fino al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

In conclusione, il fine settimana a Mariano Comense si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì offrirà una giornata prevalentemente serena, mentre Sabato e Domenica saranno caratterizzati da pioggia e cieli coperti. È consigliabile pianificare attività all’aperto per Venerdì, mentre per il resto del weekend si raccomanda di tenere a mente le previsioni di pioggia.

