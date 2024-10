Meteo Mariano Comense, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 12,2°C. L’umidità sarà alta, attorno al 94%, e il vento soffierà a 4,6 km/h. Durante la mattina, le condizioni di pioggia continueranno, con temperature che varieranno da 12,3°C a 14,1°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con temperature massime di 14,5°C e un’umidità al 69%. Sabato, il cielo sarà sereno, con temperature fino a 16,7°C e umidità al 41%. Domenica, il cielo sarà coperto, con massime di 16,9°C e umidità al 53%.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C, con una temperatura percepita di 11,9°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 94%, e si registreranno 0,23 mm di pioggia. Queste condizioni si manterranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con temperature che varieranno da 12,3°C a 14,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento si manterrà tra 2,8 km/h e 8,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,12 mm attesa intorno a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di 14,5°C e la velocità del vento varierà tra 6,5 km/h e 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 11,3°C. La velocità del vento si ridurrà a 2,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’88%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 9,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, mentre la velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno fino a 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori inferiori al 1%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 1,2 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente calma. L’umidità scenderà fino al 56%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 16,7°C, mantenendo il cielo sereno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera di Sabato si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno fino a 11,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mantenendo un clima piacevole.

Domenica 6 Ottobre

Nella notte di Domenica 6 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 5,4 km/h. L’umidità sarà attorno al 70%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 13,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,4 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 16,9°C, mantenendo il cielo coperto. La velocità del vento sarà di 5 km/h, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 12,8°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 74%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere, un Sabato sereno e un Domenica nuovamente coperta. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del Sabato per godere di un clima favorevole, mentre Domenica potrebbe riservare qualche nuvola in più.

