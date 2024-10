Meteo Nola, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Nola per Lunedì 14 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente sereni, che si trasformeranno nel corso della giornata in una maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,7°C della notte e i 24,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 44% e il 94%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1018-1020 hPa.

Durante la notte, Nola registrerà cieli coperti con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà debole, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, i cieli si schiariranno, portando a condizioni di cielo sereno. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 22,4°C entro le 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 1 km/h e i 7,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 51%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 24,8°C, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 44%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con direzione prevalentemente da ovest.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 19,7°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%, e il vento si farà più debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni variabili, con alternanza di cieli sereni e nuvolosi. Le temperature rimarranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.6 NO max 2.9 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.5 NE max 2.8 Grecale 72 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.9 ENE max 5.1 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 1 OSO max 2.3 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.3° Assenti 8.9 OSO max 8.1 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +23.6° Assenti 8.6 OSO max 7.3 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 4.9 O max 5.9 Ponente 57 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.4 O max 3.5 Ponente 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.