Meteo Pioltello, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Pioltello si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. La situazione non migliorerà molto durante la mattina, quando si continuerà a registrare cielo coperto e temperature simili. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite e temperature che raggiungeranno i 16°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pioltello saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,7 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da Nord. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,33 mm di pioggia.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 14,8°C e i 15,6°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, ma con un’intensità ridotta. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà bassa, con valori attorno al 14%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con il cielo che presenterà nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C e 16°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 5,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori che scenderanno sotto il 10%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà meno coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,7°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello indicano una giornata di Domenica caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli abitanti di Pioltello possono quindi aspettarsi un inizio di settimana più stabile e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.33 mm 3.7 N max 4.4 Tramontana 91 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 68 % 4.1 N max 4.5 Tramontana 88 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.11 mm 6.4 NO max 12.3 Maestrale 88 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 16 % 4.1 SO max 5.4 Libeccio 84 % 1025 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 9 % 5.2 E max 8 Levante 86 % 1025 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 6 % 5.5 NNE max 9.4 Grecale 90 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 1 % 4.4 NO max 4.6 Maestrale 88 % 1027 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 2 N max 2.2 Tramontana 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:23

