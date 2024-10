Meteo Piombino, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,3°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +17,8°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h.

Durante la mattina, il meteo si manterrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 1% e il 44%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10-12 km/h, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19,8°C, con un picco di +19,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno tra i 5,5 km/h e i 9,5 km/h.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a +18,8°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81-82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un alternarsi di momenti sereni e nuvolosi. Martedì e mercoledì potrebbero presentare un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche o precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle ore di sole nelle prime ore della giornata, mentre le serate saranno più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 11 ESE max 10.3 Scirocco 75 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° Assenti 11.2 ESE max 11 Scirocco 74 % 1019 hPa 7 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 12.6 ESE max 13.3 Scirocco 74 % 1019 hPa 10 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 11.2 SE max 12 Scirocco 72 % 1020 hPa 13 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 7.5 SSE max 8.4 Scirocco 74 % 1019 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 8.2 SSE max 9 Scirocco 79 % 1018 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 6.1 ESE max 6.1 Scirocco 81 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 7.5 ENE max 6.9 Grecale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:32

