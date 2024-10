Meteo Piombino, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando attorno ai 20°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 21°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’81%, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a 20°C. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, con intensità che potrà arrivare a 19,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando una sensazione di calore moderato.

Il pomeriggio porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno sui 20°C, mentre i venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno sui 21°C. I venti si manterranno freschi, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di calore persistente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piombino indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Si prevede che il vento rimarrà un elemento costante, rendendo l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle bellezze del territorio, nonostante l’umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +19.3° prob. 17 % 7 ESE max 8.2 Scirocco 82 % 1008 hPa 4 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° prob. 3 % 11.5 ESE max 11.4 Scirocco 84 % 1008 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +19.5° Assenti 16.9 SE max 20.3 Scirocco 82 % 1009 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° Assenti 16.9 SE max 18.7 Scirocco 77 % 1009 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 22.9 SSE max 24.7 Scirocco 72 % 1008 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +21.2° Assenti 30.3 SSE max 34.6 Scirocco 84 % 1007 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 37.4 SSE max 44.4 Scirocco 81 % 1007 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +21.3° prob. 3 % 37.3 SSE max 48.5 Scirocco 84 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.