Meteo Pontedera, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Pontedera si troverà ad affrontare condizioni meteo caratterizzate da una predominanza di nuvole e piogge. Le previsioni meteo indicano un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 54%, mentre la velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h proveniente da Est. Non si registreranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente e inizieranno a manifestarsi piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,8°C alle 08:00. La pioggia sarà leggera, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,5 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,6 km/h. La mattina si presenterà quindi umida, con un’alta percentuale di umidità che toccherà il 91%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Alle 12:00, si registrerà una pioggia moderata con accumuli di 3,37 mm, mentre nel pomeriggio si potranno avere piogge forti, con un picco di 4,15 mm alle 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 17,7°C, con una sensazione percepita di 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare da Est, con velocità variabili.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con il cielo che rimarrà coperto e la possibilità di ulteriori piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontedera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e umido. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli nuvolosi e occasionali piogge, ma si prevede un lieve miglioramento nel weekend, con possibilità di schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +17.1° Assenti 5.5 E max 5.7 Levante 87 % 1019 hPa 5 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 2 % 4.9 ENE max 5 Grecale 87 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.5 mm 6.6 E max 9.6 Levante 88 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.48 mm 7.2 ENE max 14 Grecale 94 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +17.8° perc. +18.1° 1.33 mm 8.5 ENE max 14.6 Grecale 92 % 1018 hPa 17 cielo coperto +17.3° perc. +17.6° prob. 75 % 5.4 NE max 6.4 Grecale 95 % 1019 hPa 20 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 2 % 6 ENE max 6.7 Grecale 93 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 8 % 6.8 ENE max 7.5 Grecale 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.