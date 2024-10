Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la sensazione di calore. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e ovest, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,9°C. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e non sono previste precipitazioni. I venti saranno leggeri, con direzione est.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 20,1°C entro le 11:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 66%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, ma si registreranno delle nubi sparse a partire dalle 16:00. Le temperature toccheranno il picco massimo di 21,1°C alle 13:00, per poi scendere leggermente. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi attorno al 64%. I venti rimarranno leggeri, con intensità che non supererà i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16,6°C. Il cielo si presenterà ancora nubi sparse, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Anche in questo caso, i venti saranno deboli, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 21°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi preferisce il sole dovrà attendere schiarite nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 5.1 E max 5.5 Levante 78 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.2 ENE max 5.3 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 5.3 ENE max 6.9 Grecale 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 3.6 ESE max 3.3 Scirocco 71 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 5 O max 6.6 Ponente 64 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° Assenti 5 O max 5.1 Ponente 76 % 1018 hPa 19 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 1.4 NNO max 1.7 Maestrale 81 % 1019 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.7 NE max 4.6 Grecale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:31

