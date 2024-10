Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con possibilità di piogge leggere soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +18,3°C e +21,1°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili, con pioggia leggera che si registrerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai +19,2°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 86%. La copertura nuvolosa sarà totale, con una velocità del vento di circa 14,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature saliranno fino a +21°C intorno alle 11:00, con nubi sparse che inizieranno a sostituire le nuvole più dense. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo la mattinata più asciutta. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai +21,1°C alle 14:00, mentre l’umidità scenderà al 49%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera diminuzione della velocità. Non si prevedono precipitazioni significative, permettendo di godere di un pomeriggio piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole e temperature in calo fino a +18,3°C. L’umidità si attesterà intorno al 55%, mentre il vento si farà più leggero, rendendo la serata tranquilla e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Venerdì 4 Ottobre suggeriscono una giornata variabile, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteorologiche, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti e un cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.38 mm 14.9 OSO max 25.1 Libeccio 86 % 1006 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 34 % 14.8 OSO max 24.5 Libeccio 75 % 1007 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° prob. 39 % 14.4 O max 24.6 Ponente 61 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° prob. 3 % 15.2 OSO max 22.4 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° prob. 14 % 17.9 OSO max 23.8 Libeccio 54 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° prob. 14 % 18.4 OSO max 26.5 Libeccio 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° prob. 10 % 10.2 OSO max 17.3 Libeccio 51 % 1011 hPa 21 poche nuvole +18.7° perc. +18.1° prob. 1 % 4.4 SSO max 8.1 Libeccio 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.