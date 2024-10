Meteo San Miniato, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, San Miniato si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 10,2°C durante le prime ore della notte a un massimo di 18,6°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sarà costante, con un cielo che passerà da sereno a coperto, e solo sporadiche schiarite nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. La mattina inizierà con un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 89% di nuvole già alle 07:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 12,4°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 18,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,1 km/h e 6,7 km/h, proveniente principalmente da est e ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99% alle 13:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C e 18°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere circa 14°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 77%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, mantenendosi sotto i 3 km/h. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con il cielo che rimarrà nuvoloso fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +10.1° Assenti 3.3 E max 3.5 Levante 83 % 1013 hPa 4 poche nuvole +10.2° perc. +9.4° Assenti 3.1 E max 3.4 Levante 85 % 1013 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.1 E max 5.4 Levante 75 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 1.9 E max 3.6 Levante 65 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18° prob. 3 % 6.7 O max 9.8 Ponente 58 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 6.3 O max 9.7 Ponente 73 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 0.8 SSO max 2.3 Libeccio 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 2.6 E max 3.3 Levante 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:43

