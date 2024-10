Meteo Sanremo, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Sanremo per Venerdì 4 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La situazione non migliorerà significativamente nel corso della mattina, quando il cielo rimarrà coperto e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con temperature che si aggireranno attorno ai 16°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge si manterranno leggere, con una temperatura massima che raggiungerà i 16,6°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 12 km/h e i 15 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si manterranno intorno ai 16°C, accompagnati da cielo coperto e sporadiche piogge.

Durante la notte, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che non scenderanno sotto i 15°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sanremo indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un miglioramento parziale, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Dopodomani, la situazione potrebbe stabilizzarsi ulteriormente, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15° perc. +14.7° 1.89 mm 6.6 N max 6.6 Tramontana 83 % 1005 hPa 3 pioggia moderata +13.5° perc. +13.1° 1.76 mm 5.7 NE max 7.5 Grecale 85 % 1005 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° prob. 65 % 5.8 N max 8.6 Tramontana 77 % 1006 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 20 % 6.4 OSO max 6.7 Libeccio 70 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.19 mm 12.2 OSO max 11.4 Libeccio 74 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.2 mm 13.9 OSO max 14.1 Libeccio 73 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +16.6° perc. +16.1° 0.13 mm 12.5 O max 13.9 Ponente 72 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.44 mm 6.4 ONO max 7.4 Maestrale 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.