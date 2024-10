Meteo Scandicci, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Scandicci si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 19°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 91%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 44,4 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C. La mattina inizierà con piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, con fenomeni di forte pioggia che si verificheranno tra le 13:00 e le 15:00. Durante questo periodo, la temperatura percepita potrà raggiungere i 19,2°C, mentre l’umidità si manterrà molto alta, attorno al 96%. Le raffiche di vento, provenienti principalmente da sud-est, contribuiranno a rendere la situazione meteorologica più dinamica.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e le condizioni di umidità non accenneranno a diminuire.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Domani, si attenderanno condizioni simili, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su livelli miti. Dopodomani, la situazione potrebbe migliorare leggermente, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 5 E max 4.8 Levante 91 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 2 % 5.4 E max 5 Levante 92 % 1014 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 41 % 5.5 E max 12.9 Levante 87 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.4 mm 6.8 SSE max 28.1 Scirocco 87 % 1010 hPa 13 forte pioggia +18.7° perc. +19.1° 5.16 mm 11.3 SSE max 38.1 Scirocco 96 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.51 mm 13.1 SSO max 38.2 Libeccio 91 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +16.8° perc. +17.2° 2.81 mm 3 ONO max 6 Maestrale 98 % 1007 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 81 % 6.8 S max 17.4 Ostro 95 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:38

