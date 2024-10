Meteo Siracusa, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 27,3°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-sudovest, con intensità che potrà raggiungere i 22 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,4°C alle 13:00, con un’umidità che si aggirerà attorno al 54%. Il cielo rimarrà coperto e le raffiche di vento potranno raggiungere i 30 km/h, rendendo la giornata ventosa. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 24°C intorno alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100%. Il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa mostrano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà simile anche nei giorni successivi, con una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, pur tenendo conto della copertura nuvolosa persistente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.6° perc. +23° Assenti 5 NNO max 6 Maestrale 79 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 3.1 SSO max 4 Libeccio 65 % 1010 hPa 7 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 9.2 SSO max 10.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 10 cielo coperto +27.3° perc. +27.8° Assenti 18.4 SSO max 24.1 Libeccio 51 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +29.4° Assenti 24.2 SSO max 30.6 Libeccio 54 % 1008 hPa 16 cielo coperto +26.7° perc. +26.7° Assenti 19.6 SSO max 25.2 Libeccio 64 % 1008 hPa 19 cielo coperto +24.5° perc. +24.9° Assenti 9.7 O max 14.5 Ponente 73 % 1009 hPa 22 cielo coperto +23.9° perc. +24.3° Assenti 4.6 NO max 6.8 Maestrale 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:24

