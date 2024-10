Meteo Termoli, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Termoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno fino a 18,6°C intorno alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 8,5 km/h e i 16,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si ridurrà leggermente, raggiungendo il 74% entro le 9:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C e 18,5°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità. Anche in questo frangente, il vento si presenterà come una brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 19 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mantenendo un clima piuttosto umido.

La sera porterà con sé temperature in calo, che scenderanno fino a 16,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87%. La pressione atmosferica si manterrà costante, attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del freddo nelle ore serali. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 18°C, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 6.8 ONO max 7.8 Maestrale 83 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 8.2 ONO max 9.9 Maestrale 84 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 8.5 ONO max 11.7 Maestrale 80 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 15.3 NNO max 18.6 Maestrale 75 % 1024 hPa 13 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 15.9 NNO max 18.7 Maestrale 78 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17.7° Assenti 11.6 NO max 16.6 Maestrale 85 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +17° Assenti 10.6 ONO max 16.6 Maestrale 86 % 1023 hPa 22 cielo sereno +16.5° perc. +16.5° Assenti 12.3 ONO max 20.4 Maestrale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:52

