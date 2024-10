Meteo Termoli, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Termoli si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno rapidamente, lasciando spazio a un cielo sereno e a condizioni di bel tempo. La temperatura percepita si manterrà su valori gradevoli, con punte che raggiungeranno i 23,3°C nel tardo mattino. I venti, inizialmente più sostenuti, tenderanno a calmarsi nel pomeriggio, rendendo l’atmosfera più piacevole.

Durante la notte, Termoli registrerà un cielo coperto con una temperatura di 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si prevede una velocità del vento di 23,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 60%, ma non si attenderanno accumuli significativi.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. Le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La velocità del vento si ridurrà, portandosi a circa 16,5 km/h. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 22,6°C. I venti si presenteranno più leggeri, con intensità che varierà tra 20 e 30 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 60%, garantendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti leggeri che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 4 % 24.4 SSE max 37.2 Scirocco 75 % 1001 hPa 4 poche nuvole +20° perc. +19.8° prob. 24 % 26.5 O max 34.5 Ponente 68 % 1004 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° prob. 36 % 16.5 SSO max 30.9 Libeccio 55 % 1006 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° prob. 32 % 36.9 SO max 41.6 Libeccio 43 % 1006 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° prob. 8 % 23.4 OSO max 30.2 Libeccio 49 % 1007 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° prob. 16 % 18.3 NNO max 16.3 Maestrale 69 % 1008 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° prob. 24 % 7.7 ONO max 10.2 Maestrale 70 % 1010 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° prob. 36 % 8.7 O max 9.6 Ponente 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:31

