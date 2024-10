Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo sereno, che si trasformeranno nel corso della mattina in piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 72%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. La brezza leggera proveniente da ovest-nord-ovest garantirà un clima piacevole, con umidità che si manterrà intorno al 66%.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. A partire dalle 08:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 59%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 19,5°C intorno alle 10:00. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,21 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 57%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 12 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 73%, contribuendo a un clima umido.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 18,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’82%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, dopodomani potrebbero tornare condizioni di instabilità, rendendo necessario seguire attentamente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 8.9 ONO max 9.9 Maestrale 66 % 1007 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18° prob. 19 % 8.8 NNO max 8.7 Maestrale 63 % 1007 hPa 6 cielo sereno +18.4° perc. +18° prob. 19 % 6.9 NNE max 6.4 Grecale 63 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.13 mm 7.1 E max 7.8 Levante 69 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.2 mm 12.2 ESE max 12 Scirocco 72 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.13 mm 6.9 SE max 7.6 Scirocco 72 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 33 % 2.6 N max 2.4 Tramontana 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° prob. 2 % 5.7 NNE max 4.4 Grecale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:47

