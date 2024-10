Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 21 Ottobre, Abbiategrasso si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, ma le nubi rimarranno comunque presenti. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si manterranno tra i 14°C e i 19°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,5 km/h e i 6,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si presenterà asciutta, sebbene il cielo rimanga coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà a essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione rispetto al primo pomeriggio. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 4 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che continuerà a mantenersi al 100%. La brezza leggera persisterà, ma non si registreranno raffiche significative. L’umidità si manterrà costante, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso indicano una giornata nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 19°C. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per il momento, gli abitanti di Abbiategrasso dovranno prepararsi a una giornata caratterizzata da un clima umido e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 5.3 NE max 5.5 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 6.4 NNE max 6.7 Grecale 91 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 5.1 NE max 7.4 Grecale 78 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 5.5 ESE max 7.5 Scirocco 72 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.5 ESE max 7.5 Scirocco 77 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 4.2 E max 6.5 Levante 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2.7 ENE max 3.1 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

