Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Aosta di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che varieranno tra 10°C e 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. I venti saranno leggeri, ma contribuiranno a un aumento della sensazione di umidità, che si attesterà intorno al 94%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge si presenteranno ancora come leggere, con temperature che scenderanno fino a 10°C. La nuvolosità rimarrà fitta, e l’umidità continuerà a essere elevata. I venti, pur rimanendo leggeri, potranno raggiungere velocità di circa 8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite temporanee, ma le piogge non si esauriranno del tutto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità. La copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata, e le precipitazioni potrebbero continuare a manifestarsi in forma leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti. Venerdì e Sabato potrebbero portare un miglioramento temporaneo, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. La situazione climatica richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.6° perc. +11.9° 0.12 mm 2.2 NNE max 2.7 Grecale 76 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +11.8° perc. +11.4° 1.4 mm 2.7 SSE max 3.7 Scirocco 91 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +11.1° perc. +10.7° 1.32 mm 2.7 O max 5.9 Ponente 94 % 1007 hPa 10 pioggia moderata +11.5° perc. +11.2° 1.97 mm 3.1 O max 7.1 Ponente 93 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.87 mm 5.6 ONO max 9.3 Maestrale 85 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.74 mm 7.9 NO max 11 Maestrale 92 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +10° perc. +8.9° 0.13 mm 8.4 ONO max 11.8 Maestrale 94 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +9.7° perc. +8.5° 0.11 mm 9.1 ONO max 14.1 Maestrale 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 19:01

