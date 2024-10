Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge moderate durante la notte e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno influenzate da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’82%, e si registreranno venti provenienti da Ovest-Nord Ovest con una velocità di 14,7 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 1,31 mm.

Nella mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 24,2°C alle ore 11:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,7 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno all’1%. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 22,3°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno, e si registreranno venti sostenuti, con velocità che potranno raggiungere i 17,1 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioviggine.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini indicano una giornata di transizione, con un inizio instabile che si trasformerà in condizioni più serene durante la mattina, per poi tornare a un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature più stabili e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend più soleggiato e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.4° perc. +19.8° 1.57 mm 9.4 NO max 14.9 Maestrale 88 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° prob. 33 % 9.3 NO max 13.4 Maestrale 87 % 1018 hPa 7 poche nuvole +18.5° perc. +18.5° Assenti 8.5 NNO max 11.5 Maestrale 78 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° prob. 1 % 9.7 NO max 13.9 Maestrale 53 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23° prob. 13 % 6.3 SO max 10.6 Libeccio 52 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° prob. 20 % 10.6 NO max 13.8 Maestrale 56 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 43 % 14.3 NO max 21.9 Maestrale 68 % 1017 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 35 % 13.6 NNO max 22.2 Maestrale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.