Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Asti di Giovedì 10 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più evidenti nel pomeriggio e nella sera, quando il cielo si presenterà sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 19,6°C nel pomeriggio, mentre le minime si manterranno sui 14°C durante la notte.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14,9°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno alle 02:00, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 50%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, superando il 94%.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia leggera continuerà a cadere fino alle 11:00, quando si prevede un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19,3°C. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 74%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,6°C. La probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente, attestandosi intorno al 10%. Il vento sarà leggero, con una velocità che varierà tra i 5 e gli 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo completamente sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. L’umidità scenderà al 90%, e il vento sarà quasi assente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Asti indicano un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata di Giovedì. Dopo una notte e una mattina caratterizzate da pioggia leggera, si assisterà a un pomeriggio e una sera sereni e gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 52 % 6.2 NNO max 11 Maestrale 94 % 1002 hPa 4 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.19 mm 3.3 ONO max 5.1 Maestrale 96 % 999 hPa 7 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.34 mm 6.6 OSO max 9.7 Libeccio 95 % 999 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.11 mm 1.7 NO max 4.1 Maestrale 82 % 1000 hPa 13 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 14 % 8 NE max 8.4 Grecale 73 % 1000 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° prob. 8 % 5.9 ENE max 8.5 Grecale 82 % 1001 hPa 19 cielo sereno +15.3° perc. +15.2° Assenti 0.9 NNE max 2.1 Grecale 91 % 1003 hPa 22 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 2 O max 2.2 Ponente 91 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:46

