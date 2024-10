Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Bollate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,7°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, soprattutto nelle ore notturne e serali, mentre durante la mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno lievi aumenti delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno alle 11:00. L’umidità comincerà a scendere, portandosi al 73%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di 20,7°C alle 14:00, mentre l’umidità continuerà a diminuire, scendendo fino al 64%. I venti saranno leggeri, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, portando a un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’82%. I venti rimarranno deboli, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare rapidamente. La giornata di Martedì 22 Ottobre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di momenti di bel tempo, prima di un possibile cambiamento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 2.1 NNE max 2.3 Grecale 81 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 2.4 OSO max 3 Libeccio 82 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3 OSO max 4 Libeccio 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.3 O max 3.8 Ponente 80 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 4.5 O max 4.9 Ponente 68 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° prob. 6 % 4 SO max 3.3 Libeccio 66 % 1026 hPa 18 cielo sereno +18° perc. +17.9° prob. 12 % 1.1 OSO max 3 Libeccio 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

