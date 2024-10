Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Bresso si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C durante gran parte della giornata, con un aumento fino a 17,9°C nelle ore centrali. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le precipitazioni si manifesteranno con intensità leggera, accumulando circa 1,5 mm di pioggia nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 8,8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 63%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di circa 14°C e una umidità che si aggirerà intorno al 75%. Le condizioni rimarranno stabili fino a metà giornata, quando si raggiungerà il picco di 17,9°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si assisterà all’inizio delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 15°C. Le piogge saranno leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,4 mm. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente Sud-Sud Est. La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con valori che raggiungeranno i 0,58 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un’umidità che salirà fino al 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima umido e piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 2.5 NNE max 2.7 Grecale 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 2.6 ENE max 3.2 Grecale 80 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 3.7 NE max 4.4 Grecale 80 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.2 E max 5.1 Levante 66 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° Assenti 6 SE max 5.9 Scirocco 59 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 8 % 5.3 SSE max 7.1 Scirocco 77 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.32 mm 2.3 E max 4.5 Levante 88 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.41 mm 3.7 NE max 7.5 Grecale 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:46

