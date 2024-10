Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Bresso indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con un’alta copertura nuvolosa che accompagnerà gli abitanti per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da est. Sarà una giornata in cui la pioggia avrà un ruolo predominante, con accumuli significativi soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà leggermente da est-nord-est a una velocità di circa 5,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà drasticamente. A partire dalle 07:00, si assisterà a pioggia moderata, con una copertura nuvolosa totale del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 15,3°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 7 km/h, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 3 mm entro le 09:00. La pioggia continuerà a cadere fino a mezzogiorno, mantenendo un’intensità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno. La pioggia si attenuerà leggermente, passando a pioggia leggera intorno alle 13:00, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est-nord-est con velocità variabile. Le precipitazioni, sebbene più leggere, continueranno a manifestarsi fino alle 16:00.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e si prevederanno sporadiche piogge leggere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bresso indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alta probabilità di pioggia e temperature stabili. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e fresco, con la necessità di avere sempre a disposizione un ombrello. Le condizioni meteo potrebbero migliorare solo nei giorni successivi, ma per ora, la pioggia rimarrà protagonista.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 4.6 ENE max 9.2 Grecale 89 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 6 % 5.5 E max 12 Levante 86 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +15.3° perc. +15.2° 1.03 mm 7 E max 20.2 Levante 87 % 1020 hPa 10 forte pioggia +14.7° perc. +14.7° 4.05 mm 8.4 ENE max 24.3 Grecale 94 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.7 mm 9.7 ENE max 28.1 Grecale 94 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 72 % 5.8 ENE max 19 Grecale 93 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 30 % 5.6 ENE max 19.2 Grecale 92 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.25 mm 6.4 ENE max 21 Grecale 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:30

