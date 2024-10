Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%, con temperature attorno ai 15,6°C. Il vento soffierà da Est a 8,1 km/h, con raffiche fino a 28,1 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno a 18,8°C, mantenendo un’alta umidità sopra il 75%. Nel pomeriggio, si attende un miglioramento con temperature intorno ai 19,2°C e una diminuzione delle precipitazioni. Sabato, il tempo peggiorerà nuovamente con piogge e temperature attorno ai 14,4°C. Domenica, si prevede un leggero miglioramento con schiarite e temperature fino a 14,9°C.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 28,1 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,49 mm di pioggia. L’umidità si attesterà intorno al 97%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera fino alle ore 12:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,8°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 9,7 km/h e 10,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientata a Est. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 89% e il 100%. Le precipitazioni si attesteranno tra 0,17 mm e 1,36 mm, con un’umidità che si manterrà sopra il 75%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con piogge che tenderanno a diminuire. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,2°C alle 13:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 41%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 5,3 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,66 mm.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno a 15,4°C, con una leggera brezza da Est. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1016 hPa e l’umidità si attesterà intorno al 91%.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 40%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 47%, ma non si prevedono accumuli significativi. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il tempo si deteriorerà nuovamente, con pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature si manterranno attorno ai 14,4°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 7,5 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 1,59 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,6°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 89%. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera di Sabato continuerà a essere caratterizzata da un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14,4°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con accumuli assenti. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento con un cielo che tenderà a schiarirsi. Le temperature saliranno leggermente fino a 14,9°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 99%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo presenterà poche nuvole e le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1027 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bresso si preannuncia variabile, con un Venerdì e un Sabato caratterizzati da piogge e nuvolosità, mentre Domenica offrirà un leggero miglioramento con schiarite. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto delle condizioni meteo, in particolare per Venerdì e Sabato, mentre Domenica potrebbe riservare momenti più favorevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.