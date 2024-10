Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno, mentre la notte precedente sarà segnata da un cielo prevalentemente coperto. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni significative previste.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 11°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 14°C alle 07:00 e arrivando a 20°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, passando dal 85% al 18%. Il vento rimarrà leggero, con velocità comprese tra 2 e 5 km/h, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,3°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai 19°C fino alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. L’umidità si attesterà intorno al 43%, rendendo l’aria più secca e piacevole. Anche il vento si manterrà debole, favorendo attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, passando dal 40% al 76%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campobasso indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli durante il giorno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 3 OSO max 3.5 Libeccio 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +10.1° Assenti 1.6 NO max 3 Maestrale 88 % 1017 hPa 7 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 2.7 N max 3 Tramontana 75 % 1018 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +17.8° Assenti 4.9 SE max 6.2 Scirocco 53 % 1018 hPa 13 poche nuvole +20.3° perc. +19.5° Assenti 4.6 S max 6.3 Ostro 43 % 1016 hPa 16 poche nuvole +16.4° perc. +15.8° Assenti 1.9 SSO max 7.4 Libeccio 65 % 1017 hPa 19 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 2.9 O max 3.3 Ponente 85 % 1019 hPa 22 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° Assenti 5.5 SO max 5.3 Libeccio 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:20

