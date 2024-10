Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Castrovillari si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 27,2°C nel corso della mattina, per poi scendere gradualmente nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con valori che raggiungeranno il 100% nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,1 km/h e 7,6 km/h, con direzione variabile, prevalentemente da Est e Nord-Est.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, alternando momenti di nubi sparse a fasi di cielo coperto. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 63%.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 27,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante l’assenza di sole. L’umidità, in questa fase, si attesterà attorno al 38%, favorendo una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,4°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza precipitazioni significative. L’intensità del vento sarà lieve, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

Nella sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C, con un cielo sempre coperto. La situazione meteo non subirà variazioni significative, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 27°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative. La situazione climatica rimarrà stabile, con un’alta probabilità di mantenere queste condizioni anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17° Assenti 1.6 N max 3.2 Tramontana 63 % 1021 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.4 NO max 3 Maestrale 64 % 1020 hPa 6 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 2.5 NE max 3.4 Grecale 62 % 1021 hPa 9 cielo coperto +24.6° perc. +24.3° Assenti 5.5 SE max 4.7 Scirocco 42 % 1021 hPa 12 cielo coperto +27.2° perc. +26.9° Assenti 7.1 SE max 7.6 Scirocco 38 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 5.5 ESE max 6.9 Scirocco 50 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 1.8 ENE max 2.9 Grecale 69 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 1.6 E max 2.4 Levante 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:10

