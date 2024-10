Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio relativamente sereno, ma con un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma l’arrivo di piogge è previsto nel pomeriggio e nella sera, con un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La temperatura percepita sarà simile, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. Si registreranno nubi sparse e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24°C entro le 8:00. La temperatura percepita sarà di circa 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, ma rimarrà comunque attorno al 44% alle 9:00.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un ulteriore cambiamento. Le nuvole si faranno sempre più dense, portando a un cielo coperto e a temperature che toccheranno i 29°C intorno alle 13:00. A partire dalle 15:00, si prevede l’inizio di piogge leggere, con un’intensità che aumenterà nel corso delle ore. Le precipitazioni saranno accompagnate da una diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 22°C entro le 16:00. L’umidità aumenterà notevolmente, raggiungendo il 98% nel tardo pomeriggio.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con un cielo completamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 19°C alle 20:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno raggiungere i 1.04 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e il vento soffierà da Ovest con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Pertanto, si consiglia di prepararsi per un Giovedì variabile, con la possibilità di portare un ombrello per affrontare le piogge previste nel pomeriggio e nella sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.3° perc. +17.3° Assenti 10.2 O max 13.1 Ponente 84 % 1011 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 9.9 O max 11.5 Ponente 87 % 1010 hPa 6 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° Assenti 7.9 O max 10.8 Ponente 74 % 1010 hPa 9 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.6 SO max 17 Libeccio 35 % 1009 hPa 12 nubi sparse +28.9° perc. +27.5° Assenti 14.9 SO max 25.9 Libeccio 22 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.15 mm 13.5 SO max 19.3 Libeccio 36 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +20.6° perc. +20.5° 1.04 mm 5.6 O max 7.7 Ponente 70 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.77 mm 8.9 OSO max 14.9 Libeccio 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:29

