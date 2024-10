Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, portando a temperature più elevate. La sera si presenterà con un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo a Castrovillari saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 6 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura tenderà a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un aumento della temperatura fino a raggiungere i 18°C. L’umidità scenderà al 58%, e il vento sarà debole, con velocità intorno ai 2 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con l’arrivo di nubi sparse che accompagneranno un clima più mite.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,6°C alle 12:00 e si manterranno attorno ai 22°C nel tardo pomeriggio. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%, mentre il vento continuerà a essere leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari di Lunedì 14 Ottobre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature gradevoli e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 6.9 ONO max 7.2 Maestrale 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 4.5 ONO max 5.3 Maestrale 69 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 1.8 N max 3 Tramontana 65 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.1° Assenti 3.7 S max 3.7 Ostro 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.2° Assenti 6.2 S max 9.3 Ostro 38 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 5 SSE max 7.4 Scirocco 48 % 1018 hPa 18 poche nuvole +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.5 O max 4.2 Ponente 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 4.4 O max 5.3 Ponente 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:13

