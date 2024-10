Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cernusco sul Naviglio per Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,2°C e i 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà leggermente verso le prime ore del mattino. La mattina inizierà con un cielo nuovamente coperto, mantenendo una temperatura di circa 13,8°C alle 07:00, per poi salire fino a 18,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che varierà tra il 56% e il 76%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19°C intorno alle 14:00, mantenendosi sopra i 18°C fino alle 16:00. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da ovest-sudovest, con intensità che non supererà i 10 km/h. La nuvolosità continuerà a essere predominante, ma non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C entro le 19:00. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 56% al 80%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 5.2 O max 6.7 Ponente 85 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 6.1 ONO max 9.1 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.6 ONO max 9.3 Maestrale 78 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.4° Assenti 6.9 ONO max 11.4 Maestrale 62 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 8.9 OSO max 12.1 Libeccio 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 6.3 OSO max 10 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 5 NO max 5.3 Maestrale 74 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 2.6 ESE max 3.2 Scirocco 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:35

